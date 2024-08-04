Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ днем 4 августа

сегодня в 16:47

В Сети появилось видео из Луганска. На опубликованных кадрах видны клубы серого дыма, которые поднимаются над городом. На улицах ревут сигнализации припаркованных машин.

По данным «Известий», в Луганске прозвучало порядка 12 взрывов. Работает ПВО.

На месте происшествия уже присутствуют оперативные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

По данным ТАСС, мощные взрывы также прозвучали в Донецке и Макеевке. В Макеевке наблюдается задымление. На момент публикации заметки, сообщений о пострадавших не поступало.