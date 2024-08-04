Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ днем 4 августа
В Луганске из-за действий ВСУ прозвучало минимум 12 взрывов
Фото - © РИА Новости
Правительство Луганской Народной Республики сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли 4 августа Луганск, пишет РИА Новости.
В Сети появилось видео из Луганска. На опубликованных кадрах видны клубы серого дыма, которые поднимаются над городом. На улицах ревут сигнализации припаркованных машин.
По данным «Известий», в Луганске прозвучало порядка 12 взрывов. Работает ПВО.
На месте происшествия уже присутствуют оперативные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются.
По данным ТАСС, мощные взрывы также прозвучали в Донецке и Макеевке. В Макеевке наблюдается задымление. На момент публикации заметки, сообщений о пострадавших не поступало.