Видео: из вспыхнувшего павильона на ВДНХ вырывается густой черный дым

Опубликованы кадры с места пожара в павильоне на столичной ВДНХ

В Сети появились кадры, на которых запечатлен серьезный пожар на ВДНХ — вспыхнул павильон № 59 (бывший павильон «Зерно»), сообщает «МК: срочные новости» .

На видеозаписи можно увидеть, как густые клубы черного дыма вырываются с первого этажа здания. Сам павильон окутан дымовой завесой.

Предварительно, в павильоне вели демонтаж конструкций. Из загоревшегося здания успели эвакуироваться 13 человек.

На месте работают пожарные, они ликвидируют возгорание.