Видео: иранская ракета пробила ПВО и ударила по северу Израиля
Корреспондент RT показала разрушения на месте удара Ирана по Израилю
Фото - © скриншот/RT
Корреспондент RT Шарлотта Дубенски показала последствия удара иранской ракеты по северу Израиля, выпущенной в ответ на атаки израильских военных.
На месте прилета образовалась крупная воронка. В одном из зданий разрушена стена, рядом поврежден автомобиль.
По данным телеканала, ракета смогла преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны.
«Ей удалось прорваться сквозь многослойную систему израильской системы ПВО», — сказала Дубенски.
Ранее корреспонденты RT сообщали об ударах по Тегерану.
