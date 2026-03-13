Видео: иранская ракета пробила ПВО и ударила по северу Израиля

сегодня в 16:40

Корреспондент RT показала разрушения на месте удара Ирана по Израилю

Корреспондент RT Шарлотта Дубенски показала последствия удара иранской ракеты по северу Израиля, выпущенной в ответ на атаки израильских военных.

На месте прилета образовалась крупная воронка. В одном из зданий разрушена стена, рядом поврежден автомобиль.

По данным телеканала, ракета смогла преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны.

«Ей удалось прорваться сквозь многослойную систему израильской системы ПВО», — сказала Дубенски.

Ранее корреспонденты RT сообщали об ударах по Тегерану.

