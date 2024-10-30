Вид как на картине: автобус попал в «живописное» ДТП в мытищинском лесу

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В подмосковном деревне Пирогово автобус попал в «живописное» ДТП

Автобус попал в аварию в деревне Пирогово Мытищинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД. В Сети также появились кадры с места происшествия — на них видео, как транспорт стоит посреди «золотого» осеннего леса.

ДТП случилось 30 октября в 10 часов утра. На улице Центральной автобус съехал в кювет, когда водитель не смог совладать с управлением.

По данным полиции, в результате автоаварии никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции заняты выяснением всех деталей и обстоятельств ДТП.

«По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — добавили в главном управлении МВД по Подмосковью.