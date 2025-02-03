В элитных жилых комплексах, таких как московские «Алые Паруса», проживают «непростые» люди, что требует надлежащей системы безопасности, отметил он.

По мнению Гончарова, убийство Саркисяна, который жил в этом ЖК, произошло из-за безразличия обслуживающего персонала, в частности, консьержа. Он подчеркнул, что, пока сохраняется такое отношение со стороны обслуживающих лиц, угроза подобных трагедий не исчезнет.

Ветеран спецназа считает, что необходимо изменить подход к образу жизни в стране, поскольку специальная военная операция продолжается уже три года, и нужно осознавать, что количество террористических актов и убийств граждан только возрастает. В настоящее время Россия сталкивается с серьезной угрозой со стороны украинских спецслужб — особенно Москва, заявил Гончаров.

Он также привел информацию из СМИ о том, что в «Алых Парусах» на охране находился всего один консьерж, который не проявлял интереса к происходящему — «которому все до лампочки — что там делают на потолке, что там прикручивают, или вообще что там творится». Ветеран спецназа уверен, что эта операция была тщательно спланирована украинскими спецслужбами и выполнялась командой профессионалов.

«Наше общество должно осознавать проблемы, которые сейчас возникают из-за, грубо говоря, безразличия. Если такой консьерж и консьержка, которым все до лампы, что творится, — то, наверное, мы будем иметь такие трагедии и дальше», — заключил Гончаров.