Ветеран Афганистана с топором и лопатой атаковал полицию в Кировской области

В поселке Вахруши Кировской области произошел конфликт между полицейскими и 59-летним ветераном Афганистана, который пытался атаковать стражей порядка с садовой лопатой, топором и пилой в руках. Момент инцидента попал на видео, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как вооруженный садовыми и строительными инструментами мужчина идет на полицейского и выкрикивает оскорбления. В это же время сотрудник при исполнении отступал назад и просил мужчину положить инструменты, затем он сделал предупредительный выстрел в воздух.

Мужчина отреагировал насмешкой, назвал пистолет «хлопушкой» и продолжил движение в сторону полицейского. В итоге страж порядка открыл огонь по ногам мужчины, одна из пуль задела ногу, но ветеран Афганистана этого почти не заметил. В какой-то момент он повернулся спиной к полицейскому, после чего его удалось сбить с ног и скрутить.

В итоге дебошира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, что стало первопричиной конфликта, неизвестно.