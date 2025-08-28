Ветер будет в Московском регионе 28 августа

Днем 28 августа в Москве и области ожидается от 19 до 21 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

В четверг днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без дождя. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 9 до 11 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. В области возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее град прошел в Раменском округе Московской области. Он был размером с горох.