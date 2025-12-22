«Весь лоб в крови»: ребенок разбил голову в игровой зоне ресторана в Ижевске

В Ижевске в одном из ресторанов известной сети фастфуда семилетний мальчик получил травму головы. Происшествие случилось в игровой зоне заведения, пострадавший лбом врезался в торчащий шуруп, когда играл в догонялки с другим ребенком, сообщает Telegram-канал «112» .

Происшествие случилось в заведении общественного питания 21 декабря. Отец привел сюда ребенка, чтобы перекусить. Пока взрослый ожидал готовности заказа, его сын ушел развлекаться в специально оборудованную игровую комнату для детей.

Во время активных игр мальчик травмировался о незащищенный металлический шуруп, выступавший из конструкции. Ребенок на скорости столкнулся с опасным элементом головой, что привело к рассечению кожи и кровотечению.

Мужчина снял видео, на котором показал, как выглядел шуруп, об который его сын разбил голову. Для этого он забрался внутрь детской конструкции и показал, что размер шурупа достигает примерно сантиметра.

«Он бежал и вот в эту штуку вот такой толщины врезался лбом, убегая (от другого ребенка — ред.). Играли в догонялки», — рассказал мужчина.

Позднее отец мальчика незамедлительно доставил его в больницу. Медики осмотрели пациента, обработали поврежденный участок и наложили стерильную повязку. Врачи диагностировали поверхностное ранение головы. Представители сети ресторанов пока не дали официальных комментариев по поводу случившегося инцидента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.