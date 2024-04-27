Вертолет Ка-32 подожгли на аэродроме Остафьево в Москве
Baza: неизвестные подожгли вертолет Ка-32 на московском аэродроме Остафьево
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В Москве на аэродроме Остафьево подожгли вертолет Ка-32 «Московского авиационного центра», который использовался для тушения пожаров, сообщает Baza.
Как стало известно, неизвестный поджег пожарный вертолет, принадлежащий ГКУ МАЦ, который стоял на стоянке «Северная». Площадь пожара составила около 30 «квадратов». Борт находился на техническом обслуживании.
Сотрудники полиции и криминалисты нашли на месте произошедшего сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.
В настоящее время уже возбуждено уголовное дело о теракте.