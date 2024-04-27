Вертолет Ка-32 подожгли на аэродроме Остафьево в Москве

сегодня в 12:20

В Москве на аэродроме Остафьево подожгли вертолет Ка-32 «Московского авиационного центра», который использовался для тушения пожаров, сообщает Baza .

Как стало известно, неизвестный поджег пожарный вертолет, принадлежащий ГКУ МАЦ, который стоял на стоянке «Северная». Площадь пожара составила около 30 «квадратов». Борт находился на техническом обслуживании.

Сотрудники полиции и криминалисты нашли на месте произошедшего сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело о теракте.