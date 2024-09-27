В Новосибирске осудили мобилизованного на СВО за нападение на поклонника жены

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил ранее судимого участника СВО к пяти годам лишения свободы. Он совершил преступление 31 января 2024 года на почве ревности — ярость военного вызвал поклонник его жены, после чего мобилизованный ранил соперника ножом, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

Издание утверждает, что в тот день боец СВО со своей супругой выпивали в гостях у знакомого. Жене военного позвонил ее поклонник, после чего он приехал к месту вечеринки, позвонил в дверь. Ее открыл супруг женщины, который достал из кителя нож и нанес оппоненту удар.

Пострадавший успел совершить звонок с просьбой о помощи и добраться до дороги. Вскоре окровавленного поклонника нашли вместе с женой фронтовика, он был без сознания. Раненного госпитализировали.

По итогу военнослужащего признали виновным по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью). Адвокат подсудимого сообщила, что до совершения преступления ее клиент находился в зоне боевых действий, однако «очень крайне непродолжительное время, в течение всего нескольких дней». После этого мужчина был контужен.

«Получил контузию, был направлен для лечения в военный госпиталь в Крыму. Оттуда самовольно ушел. Прибыл в Новосибирск по месту жительства своей супруги, ну и здесь совершил тяжкое преступление», — цитирует газета слова юриста о своем подзащитном.

Также у пары есть малолетний ребенок. Оба этих фактора послужили смягчающим обстоятельством при составлении приговора.

Журналисты добавляют, что командир войсковой части дал военному отрицательную характеристику, однако суд не стал принимать ее во внимание.