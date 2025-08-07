Ведет себя неадекватно: пасынку рокера Намина назначили очередную экспертизу

Пасынку рокера Стаса Намина Роману Ткаченко (Микояну), который убил своих брата и бабушку, назначили еще одну психиатрическую экспертизу. Мужчина ведет себя неадекватно и жалуется, что у него «заканчиваются остатки воли», сообщает SHOT .

По имеющейся информации, первую психиатрическую экспертизу молодому человеку сделали в Санкт-Петербурге. Однако врачи не смогли установить точный диагноз и решили провести еще одну. Она назначена на 1 сентября и будет в Крыму.

Ткаченко был задержан в 2023 году после того, как произошло жестокое двойное убийство его бабушки и брата. 7 августа организовали первое судебное заседание по существу. Во время него Ткаченко жаловался, что устал и безразличен к тому, какой приговор будет вынесен.

Ранее пасынок Намина признался в убийстве своих бабушки и брата в подмосковном городском округе Истра. В тот же день ему предъявили обвинение в убийстве своих родственников.

Трупы 85-летней Полины Ткаченко и младшего брата Артема нашли в частном доме в деревне Крюково. Предположительно, Микоян ударил женщину в голову, а потом на улице атаковал ножом брата. Мужчина мог сделать это из-за имущественных споров.