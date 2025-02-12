Варшава заявила о нарушении воздушного пространства Польши российским самолетом

Российский самолет-разведчик Су-24МР вторгся на непродолжительное время в воздушное пространство Польши, заявили в Минобороны республики, сообщает ТАСС .

Инцидент был зафиксирован 11 февраля недалеко от порта Гданьск в воздушном пространстве Балтийского моря, утверждается в заявлении военного ведомства Польши.

Российски борт якобы проник на 6,5 км вглубь польской территории и оставался там чуть более минуты.

Причиной инцидента стал отказ навигационной системы российского самолета, сказано в публикации. О действиях польских вооруженных сил в ответ на ситуацию не сообщается. Российская сторона пока не комментировала происходящее событие.

Су-24МР — тактический разведывательный самолёт, созданный в СССР.