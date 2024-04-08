Вандал из Новой Москвы объяснил, зачем сжег стихийный мемориал жертвам «Крокуса»

Подозреваемого в уничтожении мемориала искали двое суток, им оказался 48-летний житель поселения Десеновское. После задержания он рассказал полицейским, что особого мотива на сожжение мемориала не было. По его словам, это просто хулиганство.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений». Суд уже избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мемориал жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» неизвестный сжег ночью 5 апреля. Огонь полностью уничтожил памятник, лампады и игрушки, которые приносили местные жители в память о погибших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. Вооруженные люди напали на концертный зал. В результате теракта погибли свыше 140 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны более 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в КЦ «Крокус Сити Холл» без родителей остались семь ребят.

«Семь детей остались без родителей, еще 13 до сих пор остаются в госпитале. Всего врачи оказали помощь порядка 70 жителям только Московской области. Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — подчеркнул губернатор.