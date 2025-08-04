«Валит черный дым»: москвичи заметили полыхающий фургон на Волоколамском шоссе

В Москве под мостом на Волоколамском шоссе полыхает фургон

Вечером 4 августа в Москве под мостом на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево автомобилисты заметили полыхающий фургон. На момент съемки видео, которое появилось в Telegram-канале «Осторожно, Москва» , транспортное средство практически полностью выгорело.

На опубликованных кадрах видно, что из-под моста шел черный густой и едкий дым. Фургон был полностью охвачен пламенем и практически полностью выгорел. На момент съемки ролика сотрудников МЧС РФ на месте происшествия еще не было.

Из-за чего загорелся транспорт, а также где в тот момент был его водитель, пока неизвестно.

Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.