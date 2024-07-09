сегодня в 18:23

Вагоны с контейнерами сошли с рельсов на столичной станции Ховрино

На станции Ховрино Октябрьской железной дороги в Москве при маневровых работах с рельсов сошла платформа с контейнерами, сообщается на сайте ОЖД.

В результате ЧП никто не пострадал. На движение поездов на железной дороге ситуация не повлияла.

Чтобы устранить последствия схода вагона, специалисты используют восстановительный поезд станции Ховрино. Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы.

Причины данного инцидента выясняются.

Для координации работ по ликвидации последствий инцидента на ОЖД работает оперативный штаб.