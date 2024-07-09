Вагоны с контейнерами сошли с рельсов на столичной станции Ховрино
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На станции Ховрино Октябрьской железной дороги в Москве при маневровых работах с рельсов сошла платформа с контейнерами, сообщается на сайте ОЖД.
В результате ЧП никто не пострадал. На движение поездов на железной дороге ситуация не повлияла.
Чтобы устранить последствия схода вагона, специалисты используют восстановительный поезд станции Ховрино. Сейчас там идут аварийно-восстановительные работы.
Причины данного инцидента выясняются.
Для координации работ по ликвидации последствий инцидента на ОЖД работает оперативный штаб.