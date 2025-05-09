V1: в Волгограде исчез мобильный интернет

В центре Волгограда утром в пятницу пропал мобильный интернет, также наблюдаются перебои со связью, сообщает V1.ru .

Горожане отметили, что ожидали проблем со связью.

«Причем проблемы какие-то избирательные: у кого-то нет интернета, у кого-то проблемы с обычной голосовой связью: звонок проходит, но в трубке вместо голоса собеседника — сплошное кваканье и помехи», — поделились местные жители.

При этом в городе из-за перебоев со связью могут быть сложности в работе такси и служб доставки. Кроме того, это может коснуться и терминалов безналичной оплаты.

В Москве также на время празднования Дня Победы отключили мобильный интернет и связь. Это было сделано для безопасности проводимых мероприятий в честь Дня Победы.