В зоне СВО рассказали о "звездном РЭБе"

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В мае происходят сильные выбросы заряженных частиц из-за солнечной активности, сказано в публикации.

"Это мощный источник радиопомех. Наши бойцы на линии боевого соприкосновения жалуются, что дроны работают неадекватно. Получается буквально "звездный РЭБ"", - сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин

По его словам, ухудшение радиосвязи повлияло и на дальность полета дронов. Частично нарушена работа ретрансляторов, отметил специалист.