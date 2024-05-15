В зоне СВО рассказали о "звездном РЭБе"
Вспышки на Солнце мешают российским операторам БПЛА
Вспышки на Солнце создают помехи работе российских операторов БПЛА, пишет ТАСС.
В мае происходят сильные выбросы заряженных частиц из-за солнечной активности, сказано в публикации.
"Это мощный источник радиопомех. Наши бойцы на линии боевого соприкосновения жалуются, что дроны работают неадекватно. Получается буквально "звездный РЭБ"", - сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин
По его словам, ухудшение радиосвязи повлияло и на дальность полета дронов. Частично нарушена работа ретрансляторов, отметил специалист.