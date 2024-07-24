сегодня в 17:24

В зоне СВО ликвидировали командира ВСУ, причастного к ударам по Белгороду

В зоне спецоперации ликвидировали командира артиллерийского дивизиона 92-й бригады ВСУ подполковника Алексея Гречка, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

С 2000 года Гречка проходил службу в 92-й бригаде (в/ч А0501). Сначала он был начальником связи — командиром взвода в/ч А0501.

В последние годы военный занимал пост командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в/ч А0501 ОК «Восток» ВС Украины.

92-я бригада украинской армии действует на Слобожанском направлении. Она имеет отношение к террористическим ударам по населенным пунктам Белгородской области.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.