В Жуковском на производстве мороженого Froneri произошло два выброса аммиака
Фото - © Telegram-канал 112
Сразу два выброса аммиака с промежутком в несколько часов между друг другом зафиксировали на крупном предприятии по производству мороженого Froneri. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что при первом выбросе аммиака пострадала женщина. Она отравилась парами химического вещества. Спустя несколько часов ситуация повторилась, снова произошел выброс аммиака, и на этот раз число пострадавших составило пять человек.
На момент публикации заметки о состоянии шести человек, пострадавших из-за нештатной ситуации на производстве, ничего не сообщается.
На Froneri изготавливают популярные марки мороженого, такие как Milka, Alpen Gold и Bon Pari. Официальной информации о случившемся пока нет.