В Жуковском на производстве мороженого Froneri произошло два выброса аммиака

Сразу два выброса аммиака с промежутком в несколько часов между друг другом зафиксировали на крупном предприятии по производству мороженого Froneri. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что при первом выбросе аммиака пострадала женщина. Она отравилась парами химического вещества. Спустя несколько часов ситуация повторилась, снова произошел выброс аммиака, и на этот раз число пострадавших составило пять человек.

На момент публикации заметки о состоянии шести человек, пострадавших из-за нештатной ситуации на производстве, ничего не сообщается.

На Froneri изготавливают популярные марки мороженого, такие как Milka, Alpen Gold и Bon Pari. Официальной информации о случившемся пока нет.