В Зеленограде вскрылась финансовая пирамида с продажей бытовой техники

Две предпринимательницы из Зеленограда организовали финансовую пирамиду с бытовой техникой. Женщины продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей не доходили, сообщает Baza.

Юлия В. и Екатерина М. создали группу в одном из мессенджеров и торговали там почти всем. Цены у предпринимательниц были ниже рыночных. Спустя время в группе оказались около 700 человек.

Низкие цены на технику предпринимательницы объяснили работой одной из них на сайте «Холодильник.ру»: якобы та имела доступ к закупочным ценам. Покупатели скидывали ей артикулы с сайта, и женщина пробивала товар. Первое время, пока люди заказывали в основном недорогие товары, все шло хорошо.

Когда стали поступать заказы на дорогую технику, бизнес встал. Уже потом, разобравшись в рабочих схемах мошенниц, обманутые поняли, что женщины работали по схеме финансовой пирамиды. Товары старым клиентам приходили, только если новые покупатели оплачивали свои покупки.

На женщин уже написали первые заявления в полицию, сейчас их около 50. Следователи возбудили уголовное дело.