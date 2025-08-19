В Запорожье произошло отключение электричества из-за атаки дронов ВСУ

сегодня в 23:20

Запорожская область осталась без света из-за атаки украинских дронов, сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале .

«Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная атака БПЛА боевиков ВСУ по высоковольтному оборудованию на севере», — отметил он.

По его словам, сейчас ведутся работы по скорейшему возобновлению электроснабжения. При этом ситуация осложняется опасностью повторных ударов и тёмным временем суток.

Ранее он сообщил, что во всей Запорожской области произошло аварийной отключение электроэнергии.

В частности, отключение подачи электроэнергии зафиксировано в Энергодаре, Мелитополе, Васильевском, Каменско-Днепровском, Веселовском районе.