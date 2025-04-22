В заливе Забияка произошел ножевой бой между российскими матросами

Российские матросы подрались на рыболовецком корабле «Остров Итуруп» в заливе Забияка Охотского моря. В ходе схватки один из моряков вонзил нож в грудь оппонента, сообщает «112» .

Конфликт разгорелся утром. На корабле поругались двое матросов, 29-летний Сергей и 26-летний Александр, и в пылу ссоры первый достал нож и атаковал второго. Узнав о произошедшем, капитан судна связался с «большой землей» и обо всем рассказал.

После этого к кораблю, который плавал у берегов Магаданской области, прибыл вертолет Ми-8 с полицейскими и врачами. Пока медики оказывали помощь раненому моряку, правоохранители задерживали подозреваемого.

Раненого матроса доставили в больницу. Его обидчика привезли на допрос, он может стать фигурантом уголовного дела.