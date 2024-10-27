В Воронежской области в результате атаки БПЛА повреждено здание предприятия
Здание промпредприятия получило повреждения при атаке украинского беспилотника в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, среди жителей никто не пострадал. В результате падения одного беспилотника оказалась повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии.
На месте работают оперативные службы.
Ранее 17 украинских беспилотников сбили силы противовоздушной обороны над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.