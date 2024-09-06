В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.
Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что силы ПВО наготове. «Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — говорится в сообщении.
Ранее на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.