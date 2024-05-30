В Воронеже мужчина поставил на колени обидчиков сына и заставил их извиняться

Мужчина в Воронеже поставил на колени детей, обидевших его сына, чтобы мальчик влепил им пощечины, сообщает SHOT .

Днем 29 мая ребята гуляли во дворе на улице Владимира Невского. Сначала 13-летние подростки начали обзывать младшего мальчика, а затем попали по ребенку мячом.

Ребенок пошел жаловаться на обидчиков отцу.

Мужчина пришел во двор. поставил обидчиков сына на колени, а мальчику сказал, чтобы бил их по лицу. Также агрессор угрожал подросткам, что изобьет их сам и ругался матом.

Родители пострадавших детей воспитательные меры мужчины не оценили. Они написали заявления в полицию. Сейчас проверку по данному факту организовала областная прокуратура.