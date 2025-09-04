В Волоколамске вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с участием ребенка

Волоколамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Виталия Ромашкова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что 14 февраля 2025 года в дневное время Ромашков, управляя автомобилем «Лада» и двигаясь по автодороге М-9 «Балтия» в сторону поселения Шаховская, совершил наезд на 13-летнего мальчика, переходившего проезжую часть автодороги на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. От полученных травм ребенок в этот же день скончался в больнице.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Ромашкову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.

Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими о компенсации подсудимым морального вреда, на общую сумму 4 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживала Волоколамская городская прокуратура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.