В Волгоградской области перевернулся автобус со школьниками, один погиб

В Волгоградской области перевернулся автобус с 20 школьниками

На федеральной трассе, связывающей Волгоград, Котельниково и Сальск, произошла трагедия — перевернулся автобус, в котором ехали школьники, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным ведомства, в результате аварии один ребенок погиб, остальные пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Жители региона в своих социальных сетях отметили значительное количество машин скорой помощи, прибывших на место происшествия. Согласно предварительным данным, в момент происшествия в автобусе находились 20 детей.

Столкновение произошло между автобусом марки «ПАЗ» и легковым автомобилем «Хендэ IX 35». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием причин и обстоятельств этого трагического события.