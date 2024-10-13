В Волгоградской области мальчик случайно сжег дом, когда играл со спичками

13-летний четвероклассник случайно сжег соседский дом и автомобиль, когда играл со спичками. ЧП произошло в Волгоградской области, сообщает Baza .

Школьник из Котельникова играл со спичками и картонкой около соседского дома на Воровской улице. Он поджег картонку, с которой огонь быстро перекинулся на дом, в котором находился ребенок.

Мальчик позвонил из горящего дома маме. Женщина сразу приехала, вызвала пожарных и полицейских.

Очень быстро выгорел второй этаж дома, а также сгорела хозпостройка. Кроме того, огонь повредил припаркованный автомобиль.

Школьники и раньше досаждал соседке. Он рассказала, что мальчик вырывал цветы с клумбы, ореховое дерево. Женщина несколько раз подходила к маме сорванца, но она всегда вставала на защиту сына и говорила, что он во время инцидентов находился дома.

После пожара в доме соседки сотрудники ПДН вызвали четвероклассника на разговор. По факту возгорания начата проверка.