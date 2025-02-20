В Волгограде школьник выпал из багажника «семерки», на которой хасанил 13-летний

В Волгограде компания подростков гоняла по улицам на снятой с регистрации «семерке», за рулем которой был 13-летний мальчик. На лежачем полицейском легковушка подпрыгнула, после чего из багажника вылетел 16-летний юноша, сообщает Baza .

Инцидент произошел 17 февраля в 01:30 по местному времени. Парни решили покататься по ночному Волгограду на «Жигулях», но всем мест не хватило. Тогда друзья решили посадить 16-летнего приятеля в багажник.

Когда 13-летний водитель на скорости проезжал лежачего полицейского на Республиканской улице, автомобиль подпрыгнул. В этот момент из багажника выпал 16-летний парень, который рухнул на асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Пострадавшего пришлось увезти в больницу.

После случившегося на место происшествия приехала полиция. По итогу «семерку», на которой гоняли несовершеннолетние, забрали на штрафстоянку.