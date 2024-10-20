В Вильнюсе задержали литовца, поджегшего здание Минобороны

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание жителя Вильнюса. Он поджег двери входа в здание Минобороны Литвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя департамента полиции Рамунаса Матониса.

Задержанный — уроженец прибалтийской республики. Ему 40 лет.

Матонис добавил, что арестованный «вел себя неадекватно». В чем это заключалось, мужчина не объяснил.

Житель Вильнюса поджег двери из дерева, которые установлены на входе в здание Минобороны Литвы со стороны двора. Сразу заработала пожарная сигнализация. На место происшествия приехали пожарные, которые занялись тушением огня. Возгорание было быстро ликвидировано.