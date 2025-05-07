В Ветлуге девушка напала на мужчину

В 03:54 на пульт дежурного полиции поступило сообщение о том, что у бара в городе Ветлуга лежит мужчина в крови. Прибыв на место происшествия, правоохранители узнали от очевидцев, что пострадавшего госпитализировали.

Мужчина находился у бара на автостанции, когда увидел, как его соседка конфликтует с незнакомой девушкой. Он попытался вмешаться, заступившись за знакомую. Незнакомая девушка начала наносить ему удары по голове и туловищу, а также обливала его напитком. Один из знакомых нападавшей снимал происшествие на мобильный телефон, а другой также ударил мужчину.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили всех участников инцидента: 19-летнюю безработную местную жительницу и двух мужчин — 24-летнего и 20-летнего жителей Ветлужского округа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента для правовой оценки их действий.