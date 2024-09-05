В ветклинику Нижнего Новгорода подбросили кота с особенностями. Ему ищут дом

В нижегородскую ветеринарную клинику неизвестные подбросили рыжего кота. Животное принесли на осмотр и оставили на стойке регистрации, сообщает pravda-nn.ru .

Волонтеры ищут пушистику новую семью, ему уже дали имя Дикаприо. Врачи нашли у него мозжечковую атаксию — неврологическое расстройство координации движений. Оно возникает из-за поражения мозжечка при внутриутробном развитии котенка.

Чаще всего болезнь появляется у котят при рождении, но диагностировать ее можно, когда те начинают активно передвигаться. Мозжечковая атаксия не вызывает боли, когнитивные способности не затронуты, у таких кошек нормальная продолжительность жизни.

«Кошки с мозжечковой атаксией отличаются ласковым и любящим характером, добротой и дружелюбием, привязчивостью», — пояснили волонтеры.

Такие животные легко переносят заболевание и ведут практически нормальный образ жизни.