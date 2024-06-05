В Великом Новгороде утонули четыре индийских студента

Только один человек из пяти мог спастись при купании в Волхве

В Великом Новгороде в реке Волхв утонули четыре индийских студента, пишет Telegram-канал 112.

Молодые люди из Индии решили искупаться в реке. Одного из них унесло течением, пишет канал.

Помочь ему не удалось, в воду затянуло четверых. Только один юноша смог самостоятельно выплыть.

По данным Telegram-канала Mash, девушка и три парня утонули. Спаслись два человека.

Региональная прокуратура начала проверку.