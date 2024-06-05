В Великом Новгороде утонули четыре индийских студента
Только один человек из пяти мог спастись при купании в Волхве
В Великом Новгороде в реке Волхв утонули четыре индийских студента, пишет Telegram-канал 112.
Молодые люди из Индии решили искупаться в реке. Одного из них унесло течением, пишет канал.
Помочь ему не удалось, в воду затянуло четверых. Только один юноша смог самостоятельно выплыть.
По данным Telegram-канала Mash, девушка и три парня утонули. Спаслись два человека.
Региональная прокуратура начала проверку.