В украинском городе рядом с Ровенской АЭС начались перебои со светом

В городе Вараш у Ровенской АЭС произошла авария в энергосистеме

В украинском городе Вараш, где находится Ровенская АЭС, произошла авария в энергосистеме, сообщает РБК .

«Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения», — сообщил в соцсетях мэр города Александр Мензул

По словам градоначальника, атомная электростанция, которая находится в четырех километрах от города, работает в штатном режиме.

По данным украинских СМИ, электричества нет в торговых центрах Вараша.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.