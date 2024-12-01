В украинском городе рядом с Ровенской АЭС начались перебои со светом
В городе Вараш у Ровенской АЭС произошла авария в энергосистеме
В украинском городе Вараш, где находится Ровенская АЭС, произошла авария в энергосистеме, сообщает РБК.
«Аварийная ситуация в энергосистеме. Возможны внеплановые отключения электроснабжения», — сообщил в соцсетях мэр города Александр Мензул
По словам градоначальника, атомная электростанция, которая находится в четырех километрах от города, работает в штатном режиме.
По данным украинских СМИ, электричества нет в торговых центрах Вараша.
Ранее в Минобороны России сообщили об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.