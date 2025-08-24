сегодня в 06:21

В Тверской области сбили два беспилотника ВСУ

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя в Telegram-канале .

«…над территорией Тверской области силами ПВО Министерства обороны сбито два БПЛА», — отметил он.

По его словам, никто не пострадал. Разрушений и повреждений не зафиксировано.

Средства противовоздушной обороны за вечер субботы сбили 57 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были сбиты в период с 17.00 мск до 23.30 мск.