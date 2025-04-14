В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.
Также губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.
Подразделения 106-гвардейской воздушно-десантной дивизии вытесняют врага из курского пограничья. Недавно тульские десантники освободили Лебедевку в Суджанском районе Курской области.