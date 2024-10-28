В Туле толпа цыган из 12 человек жестоко избила полицейского за замечание

В Туле 37-летний сотрудник полиции получил травмы средней степени тяжести при исполнении, когда сделал замечание толпе цыган из 12 человек. Агрессивные мужчины набросились на стража порядка и начали его пинать и избивать, пишет Mash .

Предварительно установлено, что полицейский выполнял свои должностные обязанности. Он заметил группу людей, распивающих алкоголь на Молодежном бульваре в Туле, и сделал им замечание, после чего стал жертвой нападения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько человек подбегают к полицейскому и бьют его, а когда он падает на землю — по очереди начинают пинать ногами. Судя по ролику, некоторые пинали полицейского с разбега.

Страж порядка попал в больницу с травмами средней степени тяжести. Ему оказывают всю необходимую помощь.

По оперативной информации, нападавшие цыгане проживают в таборе в микрорайоне Плеханово. В настоящее время всех их разыскивают коллеги потерпевшего.