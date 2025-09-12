В Туле 2-летний ребенок захлебнулся в ванной, а его мать покончила с собой

Женщина в Туле покончила с собой, когда ее 2-летний ребенок захлебнулся в ванной

В Туле двухлетний ребенок захлебнулся в ванной из-за того, что его мать отвлеклась. После этого 38-летняя женщина совершила самоубийство, а в полицию обратилась ее знакомая, сообщает Baza .

Приятельница матери быстро заподозрила неладное. Они договорились увидеться, но женщина не пришла и не брала трубку.

Знакомая сразу обратилась к правоохранителям. Полицейские пришли в квартиру во 2-м проезде Металлургов, однако дверь не открывали. После этого силовики вскрыли жилище.

В квартире сотрудники полиции нашли два трупа: 38-летней женщины и ее сына. По версии правоохранителей, мать оставила ребенка купаться в ванной и ушла оттуда. Когда она вернулась, то ребенок уже захлебнулся. После этого женщина совершила суицид.

По информации Baza, папа мальчика сразу после его рождения отправился служить в зону спецоперации и погиб. Из-за этого у женщины и свекрови был конфликт. Бабушка хотела лишить мать мальчика родительских прав.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.