В центре Саратова водитель въехал в здание и начал давить людей
Человек пострадал в массовой драке в центре Саратова
Фото - © Telegram-канал SHOT
В центре Саратова произошла массовая драка, в результате которой пострадал человек. На проспект Столыпина утром влетела машина и начала давить людей, сообщает SHOT.
Очевидцы рассказали, что две банды устроили между собой разборки.
Водитель машины въехал в здание задним ходом.
Водитель попытался скрыться, однако его задержали недалеко от цирка. Есть информация, что пострадал один человек.