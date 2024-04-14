В центре Саратова водитель въехал в здание и начал давить людей

Человек пострадал в массовой драке в центре Саратова

В центре Саратова произошла массовая драка, в результате которой пострадал человек. На проспект Столыпина утром влетела машина и начала давить людей, сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали, что две банды устроили между собой разборки.

Водитель машины въехал в здание задним ходом.

Водитель попытался скрыться, однако его задержали недалеко от цирка. Есть информация, что пострадал один человек.