В центре Нижнего Новгорода ночью сгорело историческое здание

Исторический дом на улице Ильинской загорелся в Нижнем Новгороде ночью
Происшествия

В ночь на 15 сентября в Нижнем Новгороде произошел пожар в историческом доме № 140 на улице Ильинской, сообщает ИА «Время Н».

О возгорании сообщили очевидцы.

Двухэтажное полукаменное строение, возведенное в XIX веке, ранее являлось торговой лавкой купца Гузеева. Год назад обсуждалась возможность передачи этого здания инвестору.

В настоящее время выясняются причины пожара.