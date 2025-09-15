В центре Нижнего Новгорода ночью сгорело историческое здание
Исторический дом на улице Ильинской загорелся в Нижнем Новгороде ночью
В ночь на 15 сентября в Нижнем Новгороде произошел пожар в историческом доме № 140 на улице Ильинской, сообщает ИА «Время Н».
О возгорании сообщили очевидцы.
Двухэтажное полукаменное строение, возведенное в XIX веке, ранее являлось торговой лавкой купца Гузеева. Год назад обсуждалась возможность передачи этого здания инвестору.
В настоящее время выясняются причины пожара.