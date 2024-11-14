В центре Москвы вспыхнул пожар

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Более 40 спасателей ликвидируют квартирный пожар на улице Маросейка в Москве

Квартирный пожар вспыхнул на улице Маросейка в центре Москвы. Над ликвидацией пламени работают 42 сотрудника МЧС на дюжине единиц спецтехники, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Огнем объята квартира на 2-м этаже жилого дома. Пламя также перекинулось на перекрытия между 2 и 3 этажами.

Информации о пострадавших не поступало. Министерство также опубликовало кадры с места происшествия, на которых видно скопление пожарных машин.

13 ноября крупный пожар произошел в общежитии на улице Ташкентская. Почти 250 человек покинули опасную зону самостоятельно, а 15 людей эвакуировали с помощью спасательной техники. Над ликвидацией возгорания работали 70 спасателей с привлечением 20 спецмашин.