В центре Москвы возникла давка из-за раздачи бесплатной косметики

Москвичи устроили давку в центре города из-за бесплатной косметики, которую раздавал один из популярных косметических брендов, сообщает РЕН ТВ .

Толпы жителей собрались возле магазина на Арбате. Они пришли сюда, чтобы принять участие в акции и получить косметику известного бренда бесплатно. Но что-то пошло не так — люди буквально начали давить друг на друга.

По словам одной из очевидец, бесплатная косметика закончилась через две минуты. А люди не расходились, устроив давку. В ней пострадали несколько человек.

Тех, кто получил травмы, увозили с места на скорой помощи. Также вскоре сюда прибыли полиция и Росгвардия.

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