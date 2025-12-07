В центре Москвы проходит эвакуация в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке на Крымском Валу в воскресение проходит эвакуация посетителей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В здании сработала сигнализация, по громкой связи объявили о том, что нужно покинуть помещения. Посетителей выводят на улицу.
Причины эвакуации к настоящему моменту неизвестны.
Новая Третьяковка — это основное здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу, где представлена крупнейшая коллекция отечественного искусства XX века.
