сегодня в 15:20

В центре Москвы проходит эвакуация в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке на Крымском Валу в воскресение проходит эвакуация посетителей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В здании сработала сигнализация, по громкой связи объявили о том, что нужно покинуть помещения. Посетителей выводят на улицу.

Причины эвакуации к настоящему моменту неизвестны.

Новая Третьяковка — это основное здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу, где представлена крупнейшая коллекция отечественного искусства XX века.

