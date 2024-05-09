В центре Москвы из-за майского снегопада рухнула «допетровская ива»

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В центре Москвы на территории Аптекарского огорода из-за прошедшего накануне снегопада упала «допетровская ива», сообщает РБК .

Директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб отметил, что Петр I при основании сада высадил лиственницу, пихту и ель.

Из-за мощного снегопада и ветра упал один из 40-летних стволов ивы, остальные стволы дерева не пострадали. Планируется, что ива даст новую поросль от пня и восстановится, резюмировал ученый.

8 мая Москву и область накрыла снежная метель, а ночью были заморозки. На улицах 9 мая образовались сугробы, а температура воздуха достигла 0 градусов.