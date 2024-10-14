В ЦАХАЛ подтвердили потери от атаки беспилотника «Хезболлах»
Израильская армия подтвердила гибель четырех военных от удара БПЛА
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Израильская армия подтвердила гибель четырех военных от удара БПЛА, принадлежащего движению «Хезболлах», сообщает RT.
«Погибли четверо военных, ещё семеро получили тяжёлые ранения», — сказано в сообщении.
Ранее СМИ опубликовали кадры после атаки беспилотника. Утверждалось, что удар был нанесен по столовой подразделения армии Израиля во время ужина.
Также сообщалось о 67 пострадавших.