В ЦАХАЛ подтвердили потери от атаки беспилотника «Хезболлах»

«Погибли четверо военных, ещё семеро получили тяжёлые ранения», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ опубликовали кадры после атаки беспилотника. Утверждалось, что удар был нанесен по столовой подразделения армии Израиля во время ужина.

Также сообщалось о 67 пострадавших.