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В торговом центре в Мытищах охранники подрались с приезжими

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту драки, которая произошла в торговом центре в Мытищах сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По информации из СМИ местный следователь возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

При принятии им решения сообщалось, что в ТЦ Мытищ между охранниками и приезжими гражданами восточной внешности случился словесный конфликт, который позднее перерос в драку.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства инцидента и причины драки.

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