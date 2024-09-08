В Тольятти загорелся завод «АвтоВАЗ»
«112»: пожар произошел на территории автоконцерна «АвтоВАЗ» в Тольятти
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Возгорание произошло на территории отечественного автоконцерна «АвтоВАЗ» в Самарской области. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает «112».
ЧП произошло в воскресенье днем на заводе в Тольятти.
На опубликованных кадрах видно, как над территорией завода в небо поднимаются черные клубы дыма.
Пожар произошел во втором корпусе металлургическом производства. Выяснилось, что загорелась формовочная линия. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.
В результате происшествия пострадавших нет, сотрудники автогиганта успели эвакуироваться.