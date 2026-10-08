USD
Доллар США
85,48
-0.27 %
EUR
Евро
96,33
0.31 %
CNY
Китайский Юань
12,75
-0.37 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,28
-0.27 %

В Токио автомобиль с российскими дипломатическими номерами попал в ДТП

Происшествия

Фото - © CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии

В центре Токио столкнулись две легковушки. У одной были дипломатические номера, предположительно закрепленные за российской дипмиссией, сообщает «Царьград».

По данным агентства Киодо, авария произошла около 17:30 по местному времени перед зданием Министерства иностранных дел Японии. У одной машины повреждена задняя часть. У второй, как сообщается, лопнула шина, после чего автомобиль, предположительно, врезался в разделительную полосу.

Пострадали минимум четыре человека. По предварительным данным, все они иностранцы, а один может быть связан с российским посольством. Трое находились в сознании. Достоверных сведений о состоянии четвертого пока нет.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. На опубликованном в интернете видео видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.