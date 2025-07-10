В тюрьме Австралии подравшиеся заключенные и посетители сломали руку охраннику

В тюрьме австралийского города Батерст произошла массовая драка между заключенными и посетителями, в ходе которой один из охранников сломал руку, сообщает «Царьград» .

Известно, что инцидент случился еще 8 февраля, однако записи с камер видеонаблюдения были опубликованы только сейчас. На них видно, как в комнате для свиданий сначала завязалась драка между двумя заключенными, затем к ним присоединились две женщина и мужчина, пришедшие на встречу.

На место потасовки сразу поспешили охранники, они попытались разнять дерущихся. Однако те начали сопротивляться и наносить удары по тюремным работникам. Так, одному из охранников сломали руку. На записи попал и момент, как один из заключенных совершил попытку прекратить драку, однако был остановлен охранниками.

В результате расследования двое заключенных и трое посетителей тюрьмы получили обвинение в участии в драке. В начале июля все они предстали перед судом, а мотивы потасовки все еще не установлены.