В Тюмени мужчина споткнулся, упал под поезд и чудом выжил

В Тюмени на железнодорожном вокзале произошел опасный инцидент, который мог закончиться трагически. Камеры наблюдения зафиксировали, как пассажир с багажом, пытаясь сократить путь к платформе, пересекал железнодорожные пути в неположенном месте, споткнулся и упал под поезд, но выжил, сообщает 72.RU .

Согласно видеозаписи, молодой человек споткнулся и упал прямо перед приближающимся локомотивом. В критической ситуации он сумел мгновенно среагировать и лечь между рельсами, благодаря чему поезд проехал над ним, не причинив вреда.

Уральская транспортная прокуратура уже начала расследование происшествия. Представители ведомства заявили, что по результатам проверки нарушитель будет привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил безопасности на железнодорожных путях.

Правоохранители также отметили, что на месте инцидента существует возможность безопасного пересечения третьего пути как через подземный, так и через надземный пешеходный переход.

